Gesichtselixier „Huile Precieuse“ 15 ml

Cosmétique naturelle – aus Wien
Bewusste Pflege, die sich gut anfühlt.
Unsere Bestseller:
Augenserum Rollon Kaktusfeigenkernöl „Rose du désert“ 10 ml€ 29,90 inkl. 20 % MwSt.
Gesichtscreme für trockene Haut 30ml€ 34,90 inkl. 20 % MwSt.
Gesichtscreme für normale Haut 30ml€ 30,90 inkl. 20 % MwSt.
Körper- und Haaröl „Huile Miracle“ 100 ml€ 29,90 inkl. 20 % MwSt.
Aloe Vera Gel mit Monoi€ 19,90 inkl. 20 % MwSt.
Körperbutter 100ml€ 27,90 inkl. 20 % MwSt.
Handbalsam 50 ml€ 14,90 inkl. 20 % MwSt.
Deo-Creme 50 g€ 11,90 inkl. 20 % MwSt.
Rosenwasser 100 ml€ 15,90 inkl. 20 % MwSt.
ÜBER UNS
Wie der Name der Naturkosmetiklinie schon sagt, steht éternel für pure natürliche Kosmetik. Die französische Wahl des Namens ist ein Synonym für „ewige Schönheit, ewige Jugend“.
Reine Inhaltstoffe
Nur saubere, sichere und sorgfältig ausgewählte Komponenten, die Haut und Gesundheit schützen.
Dermatologisch geprüft
Alle Produkte werden von Expert:innen getestet und empfohlen – für sichtbare und langanhaltende Ergebnisse
Nachhaltige Schönheit
Umweltfreundliche Verpackungen und tierversuchsfreie Formeln für bewusste Pflege.
Eure Lieblinge:
Gesichtscreme für trockene Haut
€ 34,90
DAS sagen unsere kunden/INNEn:
Martina
5/5
Das huile précieuse verwende ich täglich morgens unter meiner Feuchtigkeitspflege. Ich liebe den Duft!
Ich bin vor 2 Jahren auf Naturkosmetik umgestiegen. Ihre beiden Produkte gehören bereits zu meinen unverzichtbaren Favoriten!
Weitere Rezensionen:
Gesichtselexier “Huile Precieuse” 15 ml
Meine Haut liebt die Textur- ich liebe den Duft und bin begeistert von der Wirkung- stressbedingte Hautveränderungen werden über Nacht beruhigt und ausgeglichen! Danke, eternel, herzlichst Gabriele
Gabriele
Gesichtscreme für trockene Haut 30ml
Ich bin ganz begeistert von dieser Kosmetik! Besonders die Kaktusfeigencreme liebe ich wegen des Dufts und der tollen Wirkung, die sie erzielt. Gesicht und Dekolleté sind wieder straff und schauen gleich um Jahre jünger aus ; )
Ich würde mir wünschen, dass eternel noch mehr Produkte auf den Markt bringt – besonders im Bereich der Dekokosmetik gibt es einen Mangel an guten alternativen Produkten.
Silvia
Augenserum Rollon „Rose du désert“ 10 ml
Ich liebe dieses Augenserum und verwende es seit über zwei Jahren. Es fühlt sich sehr angenehm an, zieht schnell ein und die Anwendung mit dem Rollon ist viel einfacher und praktischer als mit jeder kleinen Tube. Auch von dem Inhaltsstoff bin ich überzeugt: reines Kaktusfeigenkernöl in bester Qualität, ohne Zusatzstoffe, einfach genial.
Daniela
